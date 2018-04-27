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Волатильность сократила нефтяной фонд Норвегии
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Волатильность сократила нефтяной фонд Норвегии 

Вести.Ru 18 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика» Огромный Фонд национального благосостояния Норвегии не застрахован от волатильности рынка, которая в этом году коснулась инвесторов во всем мире. Сегодня Фонд сообщил о потерях в 1,5% за первые 3 месяца в году — худший квартальный спад с третьего квартала 2015 года. Это также нарушило тенденцию положительных результатов за семь кварталов. Это привело к тому, что капитализация фонда снизилась на 171 млрд крон ($21 млрд) или больше, с учетом колебаний валютных курсов и изъятий правительства. Это довольно резкий поворот с 2017 года, когда стоимость Фонда достигла максимальных отметок за 20-летнюю историю.
Потери Фонда в основном были связаны с портфельными инвестициями, упавшими в первом квартале на 2,2%. Две трети денег Фонда инвестируются в акции в основном на американском рынке, на котором отмечен самый волатильный квартал с 2011 года. На фоне опасений по поводу инфляции, роста процентных ставок и торгового протекционизма акции из каждого региона в мире принесли убытки норвежскому Фонду. Однако один сектор помог снизить потери: технологии. Несмотря на скандал, связанный с конфиденциальностью данных Facebook, проблемы с производственным процессом Tesla и другие проблемы, из-за которых пострадали акции технологических гигантов в первом квартале, сектор смог получить прибыль за квартал в целом. Интернет-компании пострадали, так как трейдеры ожидали лучшего регулирования в отрасли, но ожидания высокой прибыли компаний-разработчиков программного обеспечения способствовали росту цен на их акции.
Тем не менее, самый высокий результат Фонда в первом квартале показал Amazon, шестой по величине холдинг, размещенный в секторе потребительских услуг. Следующими стали Microsoft (технологический гигант) и Netflix (бытовые услуги). Наибольшие потери принесли Nestl∎, Facebook и Wells Fargo.
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