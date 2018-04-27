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Россия и Белоруссия могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока
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Россия и Белоруссия могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: depositphotos.com
Россия и Белоруссия обсуждают создание единой компании-трейдера по поставкам молока. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза России.
На встрече представители Минсельхоза обсудили с представителями сельскохозяйственного ведомства Белоруссии вопросы объемов поставок молочной продукции, а также контроль ее качества и цены.
"В результате переговоров были достигнуты договоренности по объемам большинства товарных позиций. Вопрос по оставшимся станет темой последующих консультаций, как и вопрос о создании единой компании-трейдера, которая будет осуществлять все поставки из Республики Беларусь и контроль за качеством и ценой продукции", — говорится в сообщении.
Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что российские молочники будут ежемесячно наращивать темпы производства.
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