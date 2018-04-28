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Москва обсуждает с Минском создание единого трейдера для поставок молока
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Москва обсуждает с Минском создание единого трейдера для поставок молока 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Россия и Белоруссия обсуждают возможность создания единого трейдера для поставок молока и молочной продукции на российский рынок. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза России.
"В результате переговоров были достигнуты договоренности по объемам большинства товарных позиций. Вопрос по оставшимся станет темой последующих консультаций, как и вопрос о создании единой компании-трейдера, которая будет осуществлять все поставки из Республики Беларусь и контроль за качеством и ценой продукции", — говорится в сообщении.
Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что белорусским производителям молока следует искать другие рынки сбыта.
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