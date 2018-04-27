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Россия и Белоруссия обсуждают создание единого трейдера для поставок молока
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Россия и Белоруссия обсуждают создание единого трейдера для поставок молока 

ТАСС 27 минут назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия обсуждают возможность создания единого трейдера для поставок молока и молочной продукции на российский рынок. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"В результате переговоров были достигнуты договоренности по объемам большинства товарных позиций. Вопрос по оставшимся станет темой последующих консультаций, как и вопрос о создании единой компании-трейдера, которая будет осуществлять все поставки из Республики Беларусь и контроль за качеством и ценой продукции", — отметили в пятницу в Минсельхозе.
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