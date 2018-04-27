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Москва и Минск обсуждают создание единого трейдера для поставок молочной продукции в Россию
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Москва и Минск обсуждают создание единого трейдера для поставок молочной продукции в Россию 

Rambler News Service 22 минуты назад
Россия и Белоруссия обсуждают создание единой компании-трейдера, которая будет осуществлять поставки белорусской молочной продукции в РФ, следует из сообщения Минсельхоза России.
Министерство отмечает, что 27 апреля директор Департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Анатолий Куценко провел рабочую встречу с белорусскими партнерами по согласованию объемов поставок молочной продукции, а также вопросам контроля за ее качеством и ценой. Во встрече также принял участие в режиме видео-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов.
«В результате переговоров были достигнуты договоренности по объемам большинства товарных позиций. Вопрос по оставшимся станет темой последующих консультаций, как и вопрос о создании единой компании-трейдера, которая будет осуществлять все поставки из Республики Беларусь и контроль за качеством и ценой продукции», — говорится в сообщении.
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