Президент Казахстана подписал поправки в бюджет на 2018-2020 годы 

Астана, 27 апреля /Синьхуа/ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в бюджет страны на 2018-2020 годы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Реальный рост ВВП ожидается на уровне 3,8 проц. ВВП на душу населения увеличится до 9 215 долларов, сказал ранее министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, представляя поправки на рассмотрение парламента.
Рост промышленности пересмотрен в сторону увеличения до 3,3 проц. Это связано с ожидаемым более высоким ростом в обрабатывающей промышленности — 5,1 проц.
По прогнозам министерства энергетики, объем добычи нефти в 2018 году составит 87 млн тонн. С учетом увеличения мировых цен на нефть и роста экономики экспорт повысится до 54 млрд долларов, импорт — до 34 млрд долларов. Инфляцию планируется сохранить в утвержденном коридоре 5-7 проц. —0—