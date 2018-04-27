Президент Казахстана подписал поправки в бюджет на 2018-2020 годы

Реальный рост ВВП ожидается на уровне 3,8 проц. ВВП на душу населения увеличится до 9 215 долларов, сказал ранее министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, представляя поправки на рассмотрение парламента.

Рост промышленности пересмотрен в сторону увеличения до 3,3 проц. Это связано с ожидаемым более высоким ростом в обрабатывающей промышленности — 5,1 проц.