Глеб Никитин: «Товарооборот Нижегородской области и Республики Беларусь за первые месяцы 2018 года вырос более чем на 50%»

«Результаты нашей совместной работы и деятельности Совета, и наших министерств впечатляют — мы достигли в 2017 году оборота 1 млрд долларов, достигли уже показателей роста по отношению к 2016 году — 35,6%. И первые месяцы 2018 года нас тоже вдохновляют, демонстрируется рост значительный по отношению к предыдущему году — 58,6%», — сообщил Глеб Никитин.

Как отметила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева , товарооборот Нижегородской области с Республикой Беларусь за январь-февраль 2018 года составил 125 млн долл. США

По информации департамента Нижегородская область увеличила экспорт в Республику Беларусь на 83% в январе — феврале 2018 года. Основной рост экспорта произошел за счет увеличения поставок изделий из черных металлов более чем в 7 раз и высокоточного оптического оборудования — почти в 14 раз. Также произошло увеличение и уровня продаж по другим товарным группам. Так, объем поставок высокотехнологичного электрооборудования вырос на 83%.

Кроме того, на 8,3% выросли поставки продукции машиностроительной отрасли. Эта товарная группа составила почти 30% от общего объема экспорта.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин в конце 2017 года заявил, что доходы нижегородских предприятий от экспорта необходимо увеличить с 3 до 5 млрд долларов. Он отметил, что в 2018 году в регионе начнет работу ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди них — региональные специнвестконтракты, создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие.