Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины «B-»

Fitch поясняет, что рейтинг Украины отражает, с одной стороны, высокие показатели государственного долга, структурные недостатки в банковском секторе, геополитические и политические риски, а с другой — повышение надежности и последовательности политики, а также контроль над погашением долга в краткосрочной перспективе.

"Fitch не ожидает разрешения конфликта на востоке Украины или его эскалации до уровня, на котором общие макроэкономические показатели окажутся под угрозой. Fitch предполагает, что долговой спор с Россией не помешает Украине получать доступ к внешнему финансированию и выполнять обязательства по обслуживанию внешнего долга", — добавляет агентство.

В октябре 2017 года Fitch также подтвердил рейтинг Украины на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года обязал Украину выплатить долг. В июне Киев обжаловал это решение.