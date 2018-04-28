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Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины «B-»
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Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины «B-» 

Прайм 1 час назад
Фото: ТАСС
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "B-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.
Fitch поясняет, что рейтинг Украины отражает, с одной стороны, высокие показатели государственного долга, структурные недостатки в банковском секторе, геополитические и политические риски, а с другой — повышение надежности и последовательности политики, а также контроль над погашением долга в краткосрочной перспективе.
"Fitch не ожидает разрешения конфликта на востоке Украины или его эскалации до уровня, на котором общие макроэкономические показатели окажутся под угрозой. Fitch предполагает, что долговой спор с Россией не помешает Украине получать доступ к внешнему финансированию и выполнять обязательства по обслуживанию внешнего долга", — добавляет агентство.
В октябре 2017 года Fitch также подтвердил рейтинг Украины на уровне "B-" со стабильным прогнозом.
Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года обязал Украину выплатить долг. В июне Киев обжаловал это решение.
РФ неоднократно выражала готовность к обсуждению возможностей внесудебного урегулирования долга и пыталась вести такие переговоры через посредников. Таким посредником выступала, в частности, Германия. Она же была посредником между Киевом и Москвой, когда Россия только готовилась к судебному взысканию долга с Украины, однако переговоры ни к чему не привели. В настоящее время стороны ожидают решения апелляционного суда Лондона, ранее в российском Минфине сообщали, что ждут решения не раньше мая.
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