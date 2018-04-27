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РФ и Беларусь могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока
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РФ и Беларусь могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
Россия и Беларусь обсуждают возможность создания компании-трейдера, который займется поставками белорусской молочной продукции в Россию. Это следует из сообщения Минсельхоза РФ.
Данная тема поднялась в ходе рабочей встречи директора департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Анатолия Куценко с белорусскими коллегами по согласованию объемов поставок молочной продукции.
В результате переговоров были достигнуты договоренности по объемам большинства товарных позиций.
"Вопрос по оставшимся станет темой последующих консультаций, как и вопрос о создании единой компании-трейдера, которая будет осуществлять все поставки из Республики Беларусь и контроль за качеством и ценой продукции", — говорится в сообщении ведомства.
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