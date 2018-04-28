Ещё
«Сила Сибири» подорожала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост

«Сила Сибири» обойдется «Газпрому» в триллион рублей 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Проект газопровода «Сила Сибири» подорожал до 1,1 триллиона рублей, заявил начальник управления департамента строительства «Газпрома» Андрей Воробьев, сообщает РИА Новости.
«На весь период строительства магистральный газопровод "Сила Сибири" в текущих ценах оценивается с 1,1 триллиона рублей, обустройство Чаяндинского месторождения — порядка 450 миллиардов рублей и Амурский ГПЗ — 950 миллиардов рублей с НДС», — сказал он.
Ранее планировалось, что на возведение нового трубопровода в Китай компания потратит 800 миллиардов рублей.
«Силу Сибири» начали строить в мае 2014 года, до резкого падения курса рубля. Весь проект, включая строительство газопровода и обустройство восточносибирских месторождений, «Газпром» оценивал в 55 миллиардов долларов. Но уже летом того же года глава администрации президента Сергей Иванов сообщил, что затраты вырастут до 60–70 миллиардов долларов.
В марте 2018 года «Газпром» опровергал информацию о подорожании строительства газопровода «Сила Сибири» на 100 миллиардов рублей.
Россия и Китай в 2014 году договорились о строительстве газопровода, а также подписали контракт на поставку 38 миллиардов кубометров газа в год. Договор заключен на 30 лет, стоимость соглашения оценивается в 400 миллиардов долларов. Поставки газа по новому трубопроводу должны начаться 20 декабря 2019 года.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост607
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт75
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО30
Майские пенсии доставят по особому графику146
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»246
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение