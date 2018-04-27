Китайская политика реформ и открытости приносит пользу всему миру — генеральный консул КНР в Хьюстоне

Хьюстон, 27 апреля / Синьхуа / — Стремительный рост китайского ВВП в прошлом содействовал развитию мировой экономики, а в будущем китайские меры по укреплению реформ и открытости принесут пользу всему миру. Об этом в четверг заявил генеральный консул КНР в Хьюстоне Ли Цянминь.

На устроенном в четверг обеде с участием местных известных представителей политических и коммерческих кругов он отметил, что 40-летний процесс реформ и открытости свидетельствует об истории взаимовыгодного сотрудничества Китая с другими странами планеты ради их общего развития. Китай внес важный вклад в противодействие азиатскому и международному финансовому кризису. Вклад Китая в рост мировой экономики уже много лет подряд превышает 30 проц, что делает его главной опорой роста экономики планеты. Китай соблюдает принцип невмешательства, продолжает оказывать помощь развивающимся государствам, а также открывать им торговые и инвестиционные возможности. Богатый и процветающий Китай сулит пользу США и другим странам, а вовсе не угрожает им.

Ли Цянминь отметил, что Китай прилагает усилия для высококачественного экономического развития, которого не удастся достичь без реформ и открытости. Сегодня, когда глобализация идет вперед, а мир и развитие остаются общим стремлением народов всех стран планеты, обоюдного выигрыша можно достичь лишь в условиях взаимовыгодного сотрудничества.