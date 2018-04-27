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Рост экономики Британии замедлился до 0,1%
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Рост экономики Британии замедлился до 0,1% 

Вести.Ru 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Британская экономика в начале 2018 года пережила самый слабый рост за 6 лет, причиной чему стали плохие погодные условия, что, в свою очередь, ослабило уверенность инвесторов в том, что Банк Англии повысит процентные ставки в мае, передает Reuters.
В первом квартале 2018 года экономика Великобритании выросла всего на 0,1%, что значительно ниже прогноза Банка Англии, предполагающего рост на 0,3%, свидетельствуют официальные данные. Фунт стерлингов упал более чем на 0,01 по отношению к доллару США, а фьючерсы на процентные ставки более чем наполовину снизили шансы на повышение ставок в мае до менее 20%. "Очень слабый показатель ВВП в первом квартале снял все шансы на повышение ставок в мае. Для нас это означает, что в 2018 году вообще не будет никаких повышений (ставок)", — сказал Джон Уорт, рыночный стратег в UBS. В годовом исчислении рост замедлился до 1,2% с 1,4%, что является самым слабым показателем со второго квартала 2012 года. Такими темпами, как отмечает агентство, Британия будет отставать от темпов роста в остальных развитых экономиках мира. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сказал, что данные были «явно разочаровывающими», однако опроверг представления о том, что в замедлении виновата неопределенность по поводу Brexit.
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