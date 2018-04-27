Потребительские настроения в США снизились в апреле

EPA/PETER FOLEY

Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета составил 98,8 пункта в апреле, снизившись по сравнению с показателем в 101,4 пункта в прошлом месяце. Текущая экономическая конъюнктура резко снизилась, тогда как ожидания в основном не изменились. Как отметили исследователи Мичиганского университета, многие респонденты высказывали свое мнение по поводу налоговой реформы и торговой политики, хотя в опросе об этом не упоминалось. Респонденты, которые упомянули о налоговой реформе, гораздо более позитивно высказывались по поводу будущих перспектив. Потребительские настроения сильны в то время, когда экономика США демонстрирует стабильное развитие, а рынок труда становится все более тесным. Однако настойчиво отстающие ожидания относительно будущего предполагают, что по-прежнему остается сдержанность в том, насколько быстрее экономика может расти. Мичиганский университет прогнозирует темпы роста личных расходов на уровне в 2,7% в годовом исчислении с учетом инфляции. Потребление выросло всего на 1,1% в первом квартале после 4%-ного прироста в четвертом квартале 2017 года.