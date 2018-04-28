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Малый бизнес передумали «кошмарить»
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Малый бизнес передумали «кошмарить» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Министерство финансов прислушалось к критике нововведений закона о доступе малого и среднего бизнеса к государственным закупкам, из-за которых предприниматели могли недосчитаться 100 миллиардов рублей. Ведомство намерено отказаться от этих поправок. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ведомство отказалось от идеи ограничить число спецсчетов, необходимых для размещения обеспечения по тендерам, в которых участвует предприятие.
Из-за нововведений предпринимателям пришлось бы постоянно открывать и закрывать спецсчета под каждый конкурс.
Внимание к проблеме привлекло профильное объединение «Опора России», гендиректор которого обратился в Минфин с открытым письмом.
Создание благоприятных условий для ведения бизнеса, снижение административного давления на предпринимателей фигурирует в риторике федеральной власти еще с 2008 года, когда Дмитрий Медведев произнес ставшую крылатой фразу «прекратить кошмарить бизнес», позднее эту фразу он регулярно повторял. При этом недавно, в феврале 2018 года, к снижению давления на бизнес присоединился президент России Владимир Путин.
Вместе с тем, по данным специалистов Экспертного координационного центра, в 2014-2017 годах Госдума еженедельно принимала законы, которые вредят развитию бизнеса в России.
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