Малый бизнес передумали «кошмарить»

Министерство финансов прислушалось к критике нововведений закона о доступе малого и среднего бизнеса к государственным закупкам, из-за которых предприниматели могли недосчитаться 100 миллиардов рублей. Ведомство намерено отказаться от этих поправок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ведомство отказалось от идеи ограничить число спецсчетов, необходимых для размещения обеспечения по тендерам, в которых участвует предприятие.

Из-за нововведений предпринимателям пришлось бы постоянно открывать и закрывать спецсчета под каждый конкурс.

Внимание к проблеме привлекло профильное объединение «Опора России», гендиректор которого обратился в Минфин с открытым письмом.

Создание благоприятных условий для ведения бизнеса, снижение административного давления на предпринимателей фигурирует в риторике федеральной власти еще с 2008 года, когда Дмитрий Медведев произнес ставшую крылатой фразу «прекратить кошмарить бизнес», позднее эту фразу он регулярно повторял. При этом недавно, в феврале 2018 года, к снижению давления на бизнес присоединился президент России Владимир Путин