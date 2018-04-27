ФАС выравняет оптовые цены на газ внутри регионов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в течение 5 лет планирует выравнять оптовые цены для разных категорий потребителей внутри регионов. Об этом сказал журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
"Сейчас тариф по всей стране различается. Есть различия по группам потребителей. Мы планируем в течение 5 лет сделать перебалансировку тарифов, чтобы оптовая цена газа на входе в регион не отличалась по группам потребителей", — сказал он.
Одновременно, по словам главы ФАС, антимонопольная служба примет тарифы на распределение газа в регионе. "Там так же мы решение принимаем на 5 лет Параметры, в которых это будет происходить, близки к формуле "инфляция минус", — заметил Голомолзин.
Антимонопольная служба считает, что выравниванию и снижению тарифов будет способствовать наращивание объемов биржевой торговли газом.