ФАС выравняет оптовые цены на газ внутри регионов

ФАС за 5 лет планирует выравнять оптовые цены на газ внутри регионов

"Сейчас тариф по всей стране различается. Есть различия по группам потребителей. Мы планируем в течение 5 лет сделать перебалансировку тарифов, чтобы оптовая цена газа на входе в регион не отличалась по группам потребителей", — сказал он.

Одновременно, по словам главы ФАС, антимонопольная служба примет тарифы на распределение газа в регионе. "Там так же мы решение принимаем на 5 лет Параметры, в которых это будет происходить, близки к формуле "инфляция минус", — заметил Голомолзин.

Антимонопольная служба считает, что выравниванию и снижению тарифов будет способствовать наращивание объемов биржевой торговли газом.