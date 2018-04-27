Ещё
Россия в марте снизила производство водки, коньяка и пива
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия в марте снизила производство водки, коньяка и пива 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия в марте 2018 года снизила производство водки, коньяка и пива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но увеличила выпуск сигарет, говорится в оперативном докладе Росстата.
По данным Росалкогольрегулирования, на которые ссылается статистическое ведомство, производство водки в марте составило 6 миллионов декалитров, что на 10,9% меньше, чем годом ранее. Производители коньяка за прошлый месяц сократили выпуск своей продукции на 11,4% по сравнению с прошлым годом — до 664 тысяч декалитров.
Производство пива (кроме отходов пивоварения) в марте упало на 13,1% и составило 59,9 миллиона декалитров. Производство сигарет увеличилось на 20,4% в годовом выражении — до 22,5 миллиарда штук.
Выпуск питьевой воды (включая газированную воду) в марте снизился на 0,9% — до 570 миллионов полулитров. Производство прочих безалкогольных напитков снизилось на 4%, до 27,6 миллиона декалитров.
РИА Новости: последние новости
Путин рассказал о возможном регулировании производства Трамп обсудит с главой Apple несправедливое отношение к США в торговле Дерипаска намерен сохранить контроль над "Русалом", пишут СМИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине157
Путин поделился планом развития России217
Джигарханян захотел умереть дома51
Мы должны «дожать» Россию758
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН24
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение