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Росстат сравнил доходы наиболее богатых и бедных россиян
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Росстат сравнил доходы наиболее богатых и бедных россиян 

Ведомости 1 час назад
В I квартале 2018 г. на долю 10% наиболее обеспеченного населения России приходилось 29,2% общих денежных доходов, на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2,1%, следует из предварительны данных Росстата.
По сравнению I кварталом 2017 г. дифференциация доходов не изменилась. Коэффициент Джинни, отражающий расслоение общества, остался на прошлогоднем уровне в 0,396.
Наибольшая доля россиян, 22,6%, имеет ежемесячный доход в 27000-45000 руб., 18,9% получают 19000-27000 руб., беднейшие 5,9% — до 7000 руб., наиболее обеспеченные 8,5% — свыше 60000 руб.
Совокупные доходы населения страны в первом квартале 2018 г. составили 12,678 трлн руб. Около 79% этой суммы было потрачено на покупку товаров и услуг, на оплату обязательных платежей — 12%, на формирование сбережений было направлено 7,7%, на 3,3% доходов россияне приобрели валюту.
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