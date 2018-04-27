Реальные пенсии россиян реально выросли

Реальный размер пенсий в России в первом квартале 2018 года вырос на 2,2% в годовом выражении. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Уточняется, что с учетом произведенной в январе 2017 года единовременной выплаты реальные пенсии в первом квартале 2018 года снизились на 9,6%.

Средний размер назначенных пенсий в первом квартале составил 13, 317 руб.

Пенсии по старости в России с 1 января текущего года были проиндексированы на 3,7%.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что низкая инфляция в России должна продлиться не один год, для того чтобы были устойчивые пенсионные накопления.

По словам главы Минфина России Антона Силуанова, россияне сами должны заботиться о достойном уровне своей пенсии.