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Реальные пенсии россиян реально выросли
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Реальные пенсии россиян реально выросли 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: ТАСС
Реальный размер пенсий в России в первом квартале 2018 года вырос на 2,2% в годовом выражении. Об этом сообщается в материалах Росстата.
≥≥ Майские пенсии доставят по особому графику
Уточняется, что с учетом произведенной в январе 2017 года единовременной выплаты реальные пенсии в первом квартале 2018 года снизились на 9,6%.
Средний размер назначенных пенсий в первом квартале составил 13, 317 руб.
Пенсии по старости в России с 1 января текущего года были проиндексированы на 3,7%.
Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что низкая инфляция в России должна продлиться не один год, для того чтобы были устойчивые пенсионные накопления.
По словам главы Минфина России Антона Силуанова, россияне сами должны заботиться о достойном уровне своей пенсии.
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