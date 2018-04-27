Источники: ОПЕК+ будет принимать решение о судьбе соглашения в июне в течение двух дней

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Очередная встреча ОПЕК и стран не ОПЕК в июне будет проходить два дня, а не один, как планировалось ранее — 22 и 23 июня, сообщили ТАСС два источника.

Как сообщалось ранее, на июньской встрече министры стран участниц соглашения обсудят новый целевой ориентир для сделки и даже могут рассмотреть вопрос об ослаблении условий сокращения добычи нефти.

Мексика, Казахстан, Азербайджан, ОПЕК принял решение сократить добычу с начала 2017 года на заседании 30 ноября 2016 года. Через 10 дней, в декабре состоялось еще одно, внеочередное заседание, в котором приняли участие уже 11 стран не ОПЕК, в числе которых Россия Оман и другие. На нем и была принята декларация о совместных действиях. Совокупно 24 страны договорились сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года.

В 2017 году прошло еще две очередные встречи стран участниц — в мае и ноябре, на которых принимались решения о продлении сделки. Сейчас она действует до конца 2018 года.

Заседания проходили в один день в таком порядке: в первой половине дня решение принимали страны ОПЕК, после к ним присоединялись министры из стран не ОПЕК. В итоге к вечеру принималось совместное решение. Источники ТАСС не пояснили, почему было принято решение разнести встречу на два дня.