Инвесторы взяли паузу, вложив в российские активы только $8 млн

Инвесторы за неделю по 25 апреля вложили в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 8 млн долларов против 277 млн долларов неделей ранее, сократив показатель почти в 35 раз.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", связывают резкое падение притока с паузой, которую взяли инвесторы после скупки российских активов.

Инвестиционная пауза

По словам старшего аналитика "Альпари" Романа Ткачука, после сильного притока средств в фонды, ориентированные на РФ, на этой неделе инвесторы взяли паузу. Это связано с общим настороженным отношением к рискованным активам (развивающимся рынкам в частности) на фоне роста доходностей казначейских облигаций США

Руководитель Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин напомнил, что неделей ранее приток в фонды был рекордным. Инвесторы воспользовались внешнеполитической ситуацией, ослаблением курса рубля и падением стоимости российских активов и активно их покупали. "Инвесторы, которые заинтересованы в покупке наших активов, уже реализовали свои основные сделки, поэтому сейчас мы видим паузу. Нужно добавить, что рубль стал чуть покрепче и акции подросли и отскочили от тех уровней, которые были, поэтому это вполне логичная ситуация и сокращение притока не является чем-то удивительным или каким-то сюрпризом, потому что перед этим был достаточно мощный приток на фоне низкой стоимости активов", — говорит Сусин.

По мнению директора по анализу глобальных рынков и макроэкономике "Альфа Капитала" Владимира Брагина , цифру притока в 8 млн долларов абсолютно логична. "Странно было бы видеть нечто иное на фоне новых санкций против "Русала" . Все, что мы сейчас наблюдаем — падение спроса на российские акции и облигации — это следствие пересмотра инвесторами своего отношения к этим активам", — сказал эксперт.

Старший аналитик компании "АТОН" Михаил Ганелин считает, что на минувшей неделе практически не было ни оттока, ни притока. "Цифра в 8 млн долларов говорит именно об этом", — считает он. По его словам, неделю назад, когда был приток в 277 млн долларов — это был период распродажи российских активов, когда акции упали почти на 10% на фоне очередных санкций и эскалации в Сирии

Тогда инвесторы воспользовались возможностью купить подешевевшие акции. "Потом мы увидели восстановление рынка, и интерес инвесторов прошел. А сейчас нет ни притока, ни оттока, а инвесторы очевидно выжидают. То же самое мы видим на российском рынке, где довольно спокойная ситуация ", — считает Ганелин.

Позитивный прогноз

Аналитики в целом позитивно оценивают перспективы вложения в российские активы. Дальнейшая ситуация будет сильно зависеть от геополитических факторов, но в целом российские активы остаются достаточно интересными, оценил Сусин. На горизонте месяца-двух определенный приток средств в фонды вполне вероятен. А летом, в сезон достаточно низкой инвестиционной активности, ситуация будет похуже, прогнозирует Сусин.

Брагин из "Альфа Капитал" считает, что подобные показатели очень подвержены колебаниям.

"Если российская экономика будет оставаться устойчивой, кредитный мир продолжит оставаться устойчивым, если Центробанк продолжит политику снижения ставки и будет держать под контролем инфляцию — спрос на российские активы будет возвращаться", — считает эксперт.

По его словам, на рынке акций ситуация несколько сложнее, поскольку история с "Русалом" была довольно неприятной, и после нее инвесторы будут настороженно подходить к российским акциям, а восстановление притока может несколько затянуться.

"Многое зависит от того, какие будут выходить данные по экономике. Главное, чтобы подход властей к макроэкономической политике, к бюджету, к таргетированию инфляции сохранялся", — считает Брагин.

"На следующей неделе мы ожидаем, что приток средств в фонды, ориентированные на Россию, будет большим. Ситуация на мировых фондовых рынках успокоилась, а российский рынок фундаментально интересен на фоне дорогой нефти и слабого рубля", — полагает Ткачук из "Альпари".

Прогнозируя ситуацию, Ганелин из "Атона" сказал, что инвесторы будут наблюдать, как будет развиваться противостояние США и России, уйдет ли из повестки санкционная риторика, или инвесторы будут чувствовать, что вероятность санкций может снова возникнуть в любой момент.