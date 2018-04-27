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Медведев считает важным не допустить «разбалансировки экономики»
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Медведев считает важным не допустить «разбалансировки экономики» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Внешние силы навалились на Россию, главное — не допустить разбалансировки экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Когда на страну вот таким образом наваливаются различные внешние силы, когда сама структура экономики не является в государстве идеальной, самое главное — не допустить разбалансировки экономики, нормальной хозяйственной жизни", — сказал Медведев в эфире телеканала «Россия».
"Если взять такой важнейший суммарный показатель, как рост валового внутреннего продукта, за эти шесть лет общий рост валового внутреннего продукта в стране составил 5%. Это неплохо, с учетом того, что в определенный период он провалился на минус 3%. Притом, что, я напомню, например, в период 2008-го и 2009-го года наша экономика проваливалась на 8 и даже более процентов", — добавил председатель правительства.
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