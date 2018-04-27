Турецким помидорам с 1 мая возвращена в России почти полная свобода продаж

Решено снять с 1 мая нынешнего года ограничения по экспорту томатов из Турции . Таков итог встречи министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева и министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи.

Теперь поставлять помидоры в Россию разрешено всем турецким предприятиям, которые соблюдают отечественные фитосанитарные нормы, но в объеме 50 тысяч тонн.

При этом 3 мая турецкая делегация обсудит в России включение нашей страны в список стран, имеющих право на экспорт туда говядины, которой у нас на рынке, конечно же, имеется с избытком и по бросовым ценам.