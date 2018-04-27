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Доля отечественных лекарств от гепатита и ВИЧ в России составляет 70%
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Доля отечественных лекарств от гепатита и ВИЧ в России составляет 70% 

ТАСС 1 час назад
Фото: Капитал страны
НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Доля отечественных препаратов для лечения гепатита, вируса иммунодефицита человека и туберкулеза на рынке фарминдустрии РФ составляет 70%. Об этом сообщил журналистам в Новосибирске министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"В денежном выражении на рынке фарминдустрии РФ 30% лекарств — российского производства. Если мы говорим о натуральном выражении, то по гепатиту, туберкулезу и ВИЧ-инфекции свыше 70% лекарств — российского производства", — сказал Мантуров.
Как сообщалось ранее, к 2020 году доля лекарств отечественного производства на фармрынке РФ должна вырасти с 30% до 50%.
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