Доля отечественных лекарств от гепатита и ВИЧ в России составляет 70%

НОВОСИБИРСК , 27 апреля. / ТАСС /. Доля отечественных препаратов для лечения гепатита, вируса иммунодефицита человека и туберкулеза на рынке фарминдустрии РФ составляет 70%. Об этом сообщил журналистам в Новосибирске министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В денежном выражении на рынке фарминдустрии РФ 30% лекарств — российского производства. Если мы говорим о натуральном выражении, то по гепатиту, туберкулезу и ВИЧ-инфекции свыше 70% лекарств — российского производства", — сказал Мантуров.

Как сообщалось ранее, к 2020 году доля лекарств отечественного производства на фармрынке РФ должна вырасти с 30% до 50%.