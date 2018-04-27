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Заседание ФРС США, безработица и приключения валют между майскими праздниками, — Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента «Альпари»
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Заседание ФРС США, безработица и приключения валют между майскими праздниками, — Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента «Альпари» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Будущая неделя начнется необычно: 30 апреля и 1 мая в европейских странах и коммунистических странах Азии отмечают День труда. Несмотря на то что в России 30 апреля и 2 мая Московская биржа будет проводить торги, инвесторы предпочтут шашлыки на природе сомнительным трейдам, в связи с этим начало недели на отечественной бирже будет вялым. Важных корпоративных событий не ожидается, лишь в конце недели компании продолжат закрывать реестры акционеров для участия в ГОСА, среди них «ФосАгро», «Соллерс» и «МосЭнерго». «Новатэк» закроет реестр акционеров для получения дивидендов.
Однако участникам валютного рынка скучать не придется. Уже утром в понедельник, 30 апреля, Китай опубликует данные по деловой активности в производственном и непроизводственном секторах — ожидается снижение. Последние макростатистические данные из КНР указывают на замедление темпов роста экономики: меры, которые принимает правительство, не дают существенных результатов. Негативно на китайскую статистику могут отреагировать товарные рынки.
В Европе состоится встреча министров финансов. США опубликуют данные по незавершенным продажам и деловой активности в Чикаго. Оба показателя ожидаются позитивными, пара евро/доллар продолжит падение. Инвесторы особенно чувствительны к статистике в последнее время, так как в США наблюдается рост экономики, а в Европе, наоборот, небольшой спад, именно поэтому пара снижается.
Во вторник, 1 мая, решение по процентной ставке примет Банк Австралии. Мы ожидаем, что ставка останется неизменной на уровне 1,5%. Ранее регулятор предупреждал, что будет повышать ставку в лучшем случае в конце года. Экономика Австралии испытывает трудности в связи с высокой закредитованностью населения, и если поднять ставку сейчас, то австралийцы не справятся с долговой нагрузкой. Австралийский доллар продолжит падение на фоне внутренних проблем и укрепления доллара США, на будущей неделе пара австралийский доллар/доллар США будет тестировать линию тренда на пробой вниз в районе 0,755.
Кроме того, 1 мая выйдет статистика по деловой активности в Великобритании: ожидается снижение. Фунт, как и австралийский доллар, вошел в долгосрочную коррекцию в паре с долларом США на фоне ухудшения экономических показателей и укрепления доллара США на неделе. Пара фунт/доллар США может опуститься до отметки 1,331.
Третьей интересной торговой идеей во вторник будет покупка доллара США против канадского доллара. Канада публикует данные по темпам роста ВВП за февраль: замедление позволит паре продолжить рост в район 1,299.
В среду, 2 мая, состоится заседание ФРС США. Рынок не ожидает дальнейшего повышения ставки, тем не менее это важное событие для валютного рынка, а значит в паре евро/доллар может быть повышенная волатильность. Жесткая риторика Федрезерва и положительная оценка экономики главой американского регулятора Джеромом Пауэллом укрепит позиции доллара.
В четверг, 3 мая, будет много проходной статистики. Мы рекомендуем не распыляться и сконцентрироваться на паре евро/доллар. ЕС представит данные по инфляции за апрель, показатель должен вырасти с 1,3% до 1,4%, что позитивно для экономики страны. Однако чем ближе показатель к цели ЕЦБ в 2%, тем скорее европейский регулятор повысит ставки. Штаты в этот же опубликуют данные по заказам на товары длительного пользования и деловой активности в непроизводственном секторе.
В пятницу рынок ждет позитивных данных по безработице от США. По итогам апреля уровень безработицы может снизиться с 4,1% до 4%, количество занятых в несельскохозяйственном секторе, вероятно, превысит прошлый показатель. Это традиционно важные данные, их улучшение усилит рост доллара в конце недели.
Сегодня рубль незначительно укрепляется по отношению к доллару и евро. По нашему мнению, на следующей неделе падение рубля возобновится на фоне укрепления доллара США. Пара доллар/рубль будет стремиться к отметкам в диапазоне 65-66 руб., пара евро/рубль — к 77 руб. К евро ослабление будет идти медленнее на фоне падения европейской валюты.
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