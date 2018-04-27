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Греция может лишиться европейской финансовой помощи
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Греция может лишиться европейской финансовой помощи 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: Reuters
Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) настроен на долгожданный вывод Греции из программы финансовой помощи — уже в августе текущего года, свидетельствует заявление главы Еврогруппы Марио Сентено.
Греция получает внешнюю финансовую помощь с 2010 года, преимущественно от стабфондов еврозоны, но средства поступали и от МВФ. За это время ряд других стран еврозоны, к примеру, Ирландия и Португалия, также обратились за внешней помощью, получали ее, но уже вышли из нее. У Греции первые две программы поддержки пришлось так или иначе дополнять новыми пакетами внешней помощи. Сейчас действует третья программа поддержи страны, которая по изначальному плану должна завершиться в августе текущего года.
"Мы уже готовимся к периоду после (выхода Греции — ред.) из программы. Сегодня Греция представила стратегию своего экономического роста на будущие годы. Это ключевое для будущего Греции", — сказал Сентено на пресс-конференции после заседания Еврогруппы в пятницу.
Еврогруппа также обсудила "правовую базу на период после завершения программы", чтобы подготовить успешный выход страны из-под действия финпомощи "этим летом", сказал глава Еврогруппы.
"Мы продолжим дискуссию по этим вопросам в ближайшие недели, в том числе по долговой стратегии (для возможности облегчения бремени госдолга страны — ред.) Еврогруппа в июне может принять решения по всем элементам, которые могут помочь Греции успешно выйти из программы в августе", — сказал он.
"Мы также говорили о том, как мы можем дополнительно поддержать власти Греции в их усилиях по проведению реформ в последующие после программы годы. Мы приняли к сведению намерение правительства Греции не запрашивать последующих договоренностей", — сказал он.
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