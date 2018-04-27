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ЦБ Японии оставил монетарную политику неизменной
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ЦБ Японии оставил монетарную политику неизменной 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Банк Японии сохранил денежно-кредитную политику (ДКП) без изменений на первом собрании под руководством главы регулятора Харухико Куроды, когда начался его второй срок на этом посту, передает CNBC.
Глава Банка Японии Харухико Курода EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
В то же время центральный банк Японии удалил из своего заявления дату для достижения 2%-й инфляции, что стало основной целью регулятора. Курода на пресс-конференции по поводу дальнейшей монетарной политики Банка Японии отметил, что установка этого целевого уровня не подходит для связи с рынками. "На рынках появилась тенденция воспринимать наш прогноз в качестве крайнего срока и искать связь между пргнозом и политическими мерами", — отметил Курода. Инвесторы ранее делали ставку на последующие действия центробанка Японии, но это часто влияло на стабильность рынков. Курода четко не определил, почему Банк Японии выбрал именно эту встречу, чтобы отбросить этот прогноз, после того как он отказался от ранее заявленного повышения ставок шесть раз с 2013 г. По его словам, это должно было когда-то случиться, поэтому это произошло именно в тот день. Отказ от этого прогноза многими специалистами рассматривался как неуверенность Куроды в достижении намеченных целей, однако глава японского центробанка опроверг это. По его словам, еще существует довольно высокая вероятность того, что целевой уровень инфляции в 2% будет достигнут в 2019 финансовом году. «Банк будет продолжать добиваться сильного смягчения денежно-кредитной политики с целью достижения целевого показателя стабильности цен на уровне 2% в кратчайшие возможные сроки», — подчеркнул он.
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