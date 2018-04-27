Жесткий Brexit приведет к замедлению ВВП Британии

Канадское кредитное рейтинговое агентство DBRS опубликовало худший сценарий для Британии после Brexit, заявив, что рост экономики может затормозиться к 2022 году, пишет CNBC.

Британия выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года, а после начнется 21-месячный переходный период, после которого страна полностью выйдет из ЕС 31 декабря 2020 года.

В презентации для банкиров и управляющих активами, базирующихся в лондонском Сити, DBRS заявила, что период после 2020 года может стать трудным.

Рейтинговая компания утверждает, что в неблагоприятном сценарии рост станет отрицательным к середине 2022 года, когда торговля начнет сокращаться примерно за год до этого.

Второй глава суверенных рейтингов в DBRS Никола Джеймс сказала, что дефицит государственного бюджета Великобритании может вернуться к уровню 2015 года.

"Он (дефицит) по-прежнему меньше, чем после финансового кризиса. Можно будет увидеть, что задолженность Велкобритании достигнет 92% (от валового внутреннего продукта)", — отметила она.

Для сравнения, апрельский прогноз Международного валютного фонда (МВФ) показал, что государственный долг Великобритании в процентах от ВВП упадет ниже 84% в 2022 году.

Джеймс предсказала, что с учетом жесткого Brexit потребители окажутся в очень трудном положении из-за сокращения располагаемого дохода, а уровень безработицы возрастет примерно до 5,8% к 2022 году.

Прогноз основывается на самых суровых выходах и предполагает, что Великобритания выйдет из состава ЕС без торговой сделки, а также лишится доступа к единому рынку и потеряет права "паспортизации" — оказание финансовых услуг на территории ЕС.