Британская экономика переживает период самого слабого роста за последние пять лет

Британская экономика переживает период самого слабого роста за последние пять лет (с IV квартала 2012 года), передает собкор Банки.ру Брюсселе со ссылкой на данные Национальной статистической службы Великобритании (ONS).

Резкое сокращение темпов роста в строительном секторе, слабый рост производства и снижение потребительских расходов способствовали росту ВВП на 0,1% в I квартале 2018 года.

В IV квартале 2017-го ВВП страны вырос на 0,4%. В I квартале 2017 года британская экономика увеличилась на 1,2%, что тоже было значительно ниже среднего показателя за последние пять лет в 2,2%.

Согласно первичным оценкам ONS, объем производства в Британии за первые три месяца 2018-го снизился на 3,3%, а рост производства замедлился до 0,2%.