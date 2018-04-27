Британская экономика переживает период самого слабого роста за последние пять лет (с IV квартала 2012 года), передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на данные Национальной статистической службы Великобритании (ONS).
Резкое сокращение темпов роста в строительном секторе, слабый рост производства и снижение потребительских расходов способствовали росту ВВП на 0,1% в I квартале 2018 года.
В IV квартале 2017-го ВВП страны вырос на 0,4%. В I квартале 2017 года британская экономика увеличилась на 1,2%, что тоже было значительно ниже среднего показателя за последние пять лет в 2,2%.
Согласно первичным оценкам ONS, объем производства в Британии за первые три месяца 2018-го снизился на 3,3%, а рост производства замедлился до 0,2%.