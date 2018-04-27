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ЦБ отметил рост инфляционных рисков
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ЦБ отметил рост инфляционных рисков 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России отмечает рост инфляционных рисков со стороны ряда внешних и внутренних факторов. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованного по итогам заседания совета директоров Центробанка.
«Во-первых, геополитические факторы и ускоренный рост доходностей на развитых рынках могут приводить к всплескам волатильности на финансовых рынках и оказывать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Кроме того, пока отсутствует определенность в отношении параметров налогово-бюджетных решений для оценки их влияния на динамику инфляции», — говорится в сообщении регулятора.
Оценка Банком России рисков, связанных с волатильностью продовольственных и нефтяных цен, динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, не изменилась.
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