Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

В сообщении регулятора отмечается, что годовая инфляция остаётся на низком уровне.

В текущем году ЦБ РФ снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте. В прошлом году снижение ставки происходило шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта.