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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых
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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых
Говорит Москва
1 час назад
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Фото:
Парламентская газета
В сообщении
регулятора
отмечается, что годовая инфляция остаётся на низком уровне.
В текущем году ЦБ РФ снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте. В прошлом году снижение ставки происходило шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта.
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