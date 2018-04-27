ЦБ сохранил ключевую ставку 

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,25% годовых, сообщается на сайте регулятора. Ранее в этом году регулятор дважды понижал ключевую ставку.
«При этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции», — говорится в сообщении регулятора.
ЦБ отметил, что вместе с тем остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания.
Ранее опрошенные Bloomberg аналитики (33 из 36) спрогнозировали сохранение ключевой ставки на текущем уровне. Эксперты, опрошенные агентством Reuters, также высказались за сохранение индикатора (21 из 23 экономистов). Аналитики Sberbank CIB также предсказывали сохранение ключевой ставки на текущем уровне.
Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что ожидает в связи с введенными 6 апреля антироссийскими санкциями более медленных темпов снижения ставки, чем предполагалось ранее. «Я думаю, что траектория снижения ставки действительно чуть-чуть скорректируется вверх. Она медленнее будет снижаться по сравнению с тем, что мы планировали раньше, но насколько медленнее, это также нужно посмотреть, это опять-таки будет зависеть от прогноза всех других параметров», — говорила Юдаева.
16 апреля директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что ключевая ставка может пойти как вверх, так и вниз: «Уже снимается ограничение на невозможность повышения ставки в зависимости от прогноза инфляции. Она может пойти вверх, может пойти вниз».
До введения санкций США по итогам заседания совета директоров 23 марта регулятор заявлял, что продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.