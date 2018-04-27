ЦБ сохранил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,25% годовых, сообщается на сайте регулятора. Ранее в этом году регулятор дважды понижал ключевую ставку.

«При этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции», — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отметил, что вместе с тем остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания.

Ранее опрошенные Bloomberg аналитики (33 из 36) спрогнозировали сохранение ключевой ставки на текущем уровне. Эксперты, опрошенные агентством Reuters , также высказались за сохранение индикатора (21 из 23 экономистов). Аналитики Sberbank CIB также предсказывали сохранение ключевой ставки на текущем уровне.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что ожидает в связи с введенными 6 апреля антироссийскими санкциями более медленных темпов снижения ставки, чем предполагалось ранее. «Я думаю, что траектория снижения ставки действительно чуть-чуть скорректируется вверх. Она медленнее будет снижаться по сравнению с тем, что мы планировали раньше, но насколько медленнее, это также нужно посмотреть, это опять-таки будет зависеть от прогноза всех других параметров», — говорила Юдаева.

16 апреля директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что ключевая ставка может пойти как вверх, так и вниз: «Уже снимается ограничение на невозможность повышения ставки в зависимости от прогноза инфляции. Она может пойти вверх, может пойти вниз».