Ещё
Масштабы снижения курса рубля снизились, но качественного изменения нет, — Дмитрий Полевой, главный экономист ING Bank
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Масштабы снижения курса рубля снизились, но качественного изменения нет, — Дмитрий Полевой, главный экономист ING Bank 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Масштабы снижения курса рубля в четверг несколько снизились (до 0.5%) по сравнению со средой, однако качественного изменения ситуации на рынке не произошло. Внешний негатив в виде растущего курса USD и волатильных цен на нефть был дополнен стабильным локальным спросом на валюту.
С определенностью сказать, что двигало этим спросом, невозможно, но одной из гипотез является идея конвертации рублей в валюту банками-кредиторами санкционных компаний, которые гасят свои валютные обязательства в рублях из-за невозможности проведения долларовых операций. Повышенный спрос на валюту перед праздниками — также одно из возможных объяснений. Однако вряд ли они несут для рубля серьезные риски, особенно учитывая тот факт, что при текущем более слабом курсе рубля импорт и часть негативных компонент текущего счета могут в ближайшее время начать корректироваться, обеспечивая некоторую поддержку текущему счету и, как следствие, рублю.
Наконец, впереди длинные праздники, а в такие моменты основные игроки могут предпочесть сократить избыточные позиции в рубле. Сегодня все внимание на решение ЦБ (ждем сохранения ставки), перед которым стоит непростая задача, учитывая внешние риски и возросшую неопределенность. Сегодня не исключаем сохранения пары USD/RUB в диапазоне 62.50-63.00.
Прайм: последние новости
Меркель обсудит с Трампом в Вашингтоне пошлины и санкции против РФ Чистый приток в фонды активов РФ за неделю упал почти в 35 раз СМИ: Дерипаска намерен сохранить контроль над "Русалом", несмотря на санкции США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве92
Кореи помирились339
Поставим Макаревича на место964
Майские пенсии доставят по особому графику71
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение