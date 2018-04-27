Снижение ставки ЦБ было бы крайне смелым шагом, — Марк Брэдфорд, аналитик ФГ БКС

Плавно входим в майские. Срок для решения США о восстановлении санкций против Ирана , которые ранее были сняты в рамках сделки о денуклеаризации, быстро приближается (12 мая). Риски перебоев в поставках вызвали рост котировок Brent, несмотря на увеличение добычи запасов энергоресурсов в США. Сохранению оптимизма, хотя и в краткосрочной перспективе, способствуют планы ЕЦБ продолжать ультрамягкую денежно-кредитную политику (программа выкупа EUR 30 млрд, и ли $ 36 млрд в месяц будет действовать по крайней мере до конца сентября) и крайне осторожно подходить к ее сворачиванию в будущем. Инвесторы неоднозначно отреагировали на новость: с одной стороны, сохранение QE позитивно, а, с другой стороны, очевидны сигналы замедления роста в Европе.

России участники рынков будут следить за комментариями ЦБ . Ряд экспертов не исключают понижения ставки сегодня, однако мы полагаем, что такой шаг был бы крайне смелым для регулятора, учитывая грядущее ужесточение монетарной политики ФРС , рост доходностей казначейских облигаций США выше 3%, девальвацию рубля на 10% и все еще высокие геополитические риски. Кроме того, в преддверии длинных майских выходных динамика торгов будет сниженной, и инвесторы будут проявлять осторожность.

Рост в США, снижение в Азии. США (S&P 500 +1.04%, DJIA +0.99%, NASDAQ +1.64%), Азия (Hang Seng -0.89%, Shanghai -0.98%, Nikkei -0.17%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.16%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $74.72 за барр., ниже открытия.

Вчера: Рост благодаря Brent и Китаю . После просадки накануне инвесторы вернулись, чтобы купить подешевевшие активы. Котировки Brent пробили $75 за барр. на фоне снижения рисков торговых войн между США и Китаем (Китай объявил о возможности снижения импортных пошлин на автомобили на 50%) и возобновления перебоев в поставках в Венесуэле и на Ближнем Востоке. Доходность UST 10 опустилась ниже 3%, позволив рынкам вздохнуть с облегчением. Сигналы возможного потепления в отношениях Запада и России продолжают оказывать поддержку, однако сообщения, что Дерипаска не готов отказываться от контроля над UC Rusal , ухудшили настрой.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.93% до $74.8 за барр.), рубль ослаб к доллару до 62.72, РТС (0.81%), индекс МосБиржи (+1.44%).