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Рубль может продолжить слабеть перед длинными выходными, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank
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Рубль может продолжить слабеть перед длинными выходными, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
На глобальных площадках продолжается укрепление доллара. Накануне поводом для этого послужило заседание ЕЦБ и пресс-конференция Драги, в ходе которой глава ЕЦБ подчеркнул, что на текущем заседании не было обсуждений относительно изменения монетарной политики. Таким образом, значимые для рынка комментарии от ЕЦБ, вероятно, поступят не раньше июля. На этом горизонте сохранятся предпосылки для дальнейшего укрепления доллара. К событиям, способным ускорить это движение, относятся предстоящее на следующей неделе заседание ФРС (2 мая), публикация статистики по ВВП (15.30 мск сегодня) и по инфляции в США (30 апреля). В случае сохранения тренда на укрепление доллара валюты развивающихся стран рискуют оставаться под давлением на горизонте ближайших месяцев. Пара EURUSD продолжит двигаться дальше вниз от отметки 1.21.
Рубль остается в уязвимом положении в преддверии предстоящих продолжительных выходных и на фоне дальнейшего укрепления доллара США на глобальном рынке. Российская валюта, лишившись таких факторов поддержки, как налоговый период и размещения на долговом рынке, ориентируется исключительно на внешний фон, который остается не самым благоприятных для валют блока emerging markets. Несмотря на то, что накануне наблюдалась некоторая стабилизация в распродажах рисковых активов, текущий настрой на глобальных рынках указывает на сохранение потенциала для дальнейшего укрепления доллара США.
Сегодняшняя статистка по ВВП США (15.30 мск) может закрепить эту динамику. В этой связи рисковые активы, в т.ч. рубль, продолжат испытывать на себе давление. При этом негативный настрой в отношении российской валюты по-прежнему подкрепляется темой потенциального усиления санкционного давления со стороны Запада. Сегодня в фокусе рынка решение Банка России по ставке. Мы полагаем, что регулятор сохранит ставку неизменной, что нейтрально для рубля. В то же время, в случае сохранения сигналов на скорое возобновление цикла снижения ставки рубль может испытать определенное давление. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 62.2-63.2.
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