Россия сняла ограничения на помидоры из Турции

Как отмечается, Россельхознадзор считает возможным «разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика без ограничений по предприятиям из мест производства, свободных от томатной моли».

В ведомстве добавили, что при ввозе указанной продукции в пунктах пропуска через госграницу будет осуществляться совместный с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции карантинный фитосанитарный контроль.

16 ноября 2017 года в Россию из Турции прибыла первая партия томатов после снятия ограничений.