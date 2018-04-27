Россия сняла ограничения на помидоры из Турции 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 1 мая разрешает ввоз томатов из Турции без ограничений по предприятиям, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, Россельхознадзор считает возможным «разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика без ограничений по предприятиям из мест производства, свободных от томатной моли».
В ведомстве добавили, что при ввозе указанной продукции в пунктах пропуска через госграницу будет осуществляться совместный с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции карантинный фитосанитарный контроль.
16 ноября 2017 года в Россию из Турции прибыла первая партия томатов после снятия ограничений.