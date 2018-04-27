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АКРА повысило кредитный рейтинг РосЕвроБанка до уровня «А (RU)»
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АКРА повысило кредитный рейтинг РосЕвроБанка до уровня «А (RU)» 

Банки.ру 44 минуты назад
«Повышение кредитного рейтинга АКБ „РосЕвроБанк“ обусловлено улучшением его риск-профиля, благодаря которому оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка была повышена до „а“. Банк обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
По мнению АКРА, позитивно на рейтинг могут повлиять существенное снижение уровня проблемной задолженности; а также увеличение масштаба операций при наращивании объема капитала и сохранении уровня рентабельности и аппетита к риску, способствующее повышению конкурентных позиций кредитной организации.
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