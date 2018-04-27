АКРА повысило кредитный рейтинг РосЕвроБанка до уровня «А (RU)»

«Повышение кредитного рейтинга АКБ „РосЕвроБанк“ обусловлено улучшением его риск-профиля, благодаря которому оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка была повышена до „а“. Банк обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации », — отмечается в сообщении.

По мнению АКРА, позитивно на рейтинг могут повлиять существенное снижение уровня проблемной задолженности; а также увеличение масштаба операций при наращивании объема капитала и сохранении уровня рентабельности и аппетита к риску, способствующее повышению конкурентных позиций кредитной организации.