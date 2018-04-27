В Югре из-за роста цен на продукты повысили прожиточный минимум

По итогам первого квартала, этот показатель Югре в среднем на душу населения составил 14 тысяч 273 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 15 тысяч 356 рублей, для детей — 14 тысяч 238 рублей, а для пенсионеров — 11 тысяч 653 рубля.

«По всем социально-демографическим группам отмечен рост этого показателя, больше всего для детей — на 309 рублей. Среднее повышение на душу населения, по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, составило 138 рублей. Для трудоспособного населения и пенсионеров — на 95 рублей. Увеличение произведено в связи с ростом стоимости продуктов питания по 23 наименованиям из 33 наблюдаемых», — отметила исполняющая обязанности директора окружного департамента труда и занятости населения Светлана Лотова.

В числе продуктов, цены на которые выросли в последнее время: огурцы, помидоры, сливочное масло, творог, говядина и маргарин.