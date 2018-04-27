Экономисты назвали ограничители роста экономики России

На этот раз он будет представлен как минимум на месяц позже положенного срока. Его показатели зависят от тех целей, которые на ближайшие годы обозначит президент. На них и Минфин будет ориентироваться при верстке бюджета. Эксперты "Российской газеты" обсудили, на какие резервы может рассчитывать российская экономика.

Без спроса не вырастем

Марк Гойхман , экономический аналитик и прогнозист (ведущий аналитик ГК TeleTrade):

— У России есть потенциальные преимущества, задействование которых могло бы изменить ситуацию. К ним относится, прежде всего, мощная база природных ресурсов, позволяющая генерировать доходы и стимулировать экономику при оптимальном их использовании.

Кроме того, пока еще достаточно высокий образовательный уровень населения. Плюс огромная территория и возможности внутреннего потребительского спроса из-за большой численности населения. Наши преимущества и наличие неплохих стартовых позиций в сферах, которые будут определять приоритетное развитие в мире в ближайшие годы, таких, например, как IT-технологии, телекоммуникации. С позиций инфраструктуры перспективно использование географического положения страны для формирования транзитных коммуникаций между бурно растущим азиатским регионом и технологичной Европой. Для реализации немалого российского потенциала нужны кардинальные преобразования, выходящие за сферу экономики и требующие политических решений.

Нужно радикально, по крайней мере, двукратно уменьшить присутствие в экономике государства, на долю которого приходится до 70 процентов производства и активов банковской системы. Это создает монополизм, ограничения здоровой конкуренции, дестимулирует частные инвестиции и бизнес-инициативу, что ограничивает возможности развития. Столь же опасно в перспективе отсутствие реформ, которые могли бы поддержать предпринимательскую, инвестиционную среду. Необходимы ослабление административного диктата, независимость судопроизводства и эффективная защита прав бизнеса и населения.

Значимым ограничением выступает низкий уровень доходов и жизни населения. В предстоящие годы нужно преодолеть продолжающееся более четырех лет падение реальных доходов и вывести его на уровень выше докризисного 2014 года. Это необходимо и для большей экономической свободы людей, которая стимулирует их инициативу, заинтересованность, производительность.

Кроме того, увеличение доходов повышает тот самый платежеспособный потребительский спрос, который делает более емким внутренний рынок, потребность в товарах и услугах и обеспечивает наращивание их производства. Крайне важно состояние человеческого капитала, которое в целом пока не растет, а снижается в условиях недостатка качества и финансирования образования и здравоохранения. Здесь нужно, в частности, изменение бюджетных приоритетов.

Только такие масштабные, кардинальные изменения на уровне законодательства и практики потенциально могли бы дать темпы роста хотя бы на уровне среднемировых. В противном случае и далее сохранится зависимость российской экономики от экспорта сырья, и прежде всего энергоносителей, архаичная отраслевая структура хозяйства. Это делает возможности экономического роста хрупкими, ненадежными, ориентированными на мировую конъюнктуру цен на углеводороды. Одним словом, привычное за десятилетия «сырьевое проклятие». Оно ограничит рост ВВП уровнем не более 2 процентов в год на будущий период, тогда как среднемировой темп составит около 3,5 процента.

Санкции спутали прогнозы

Эльдияр Муратов , эксперт по макроэкономике (президент Singapore Castle Family Office):

— Так стоит ли надеяться на лучшее? Всем не безразлично, что произойдет с их сбережениями в рублях, поднимутся ли зарплаты, будут ли индексироваться пенсии, закончился ли кризис? Ответ на последний вопрос очевиден, так как никакого кризиса в самом последнем официальном прогнозе социально-экономического развития до 2020 года не предвидится. По базовому прогнозу в 2018 году ВВП страны должен вырасти на 2,1 процента, в 2019 году — на 2,2 и в 2020-м — на 2,3 процента.

"Медленно, но верно" — именно так прописан прогноз по экономическому росту страны на ближайшие три года. Много это или мало? Сравнивая эти цифры, к примеру, с ежегодными темпами роста мировой экономики (около 3,5 процента в ближайшие годы), то однозначно мало. Такие цифры, к сожалению, не решат поставленной изначально задачи выйти к 2020 году на темпы роста российской экономики выше общемировых. Другими словами, наша цель заключается в опережающем развитии российской экономики.

Но, как видно, 2,1 — 2,3 процента — это результат инерционного прогнозирования, когда на базе существующего в моменте улучшения аналитики вырисовывают восходящую прямую экономического роста. Обоснования этим цифрам есть, к примеру, инфляция достигла практически целевых уровней (менее 4 процентов), новое практически рабочее бюджетное правило, когда часть доходов от продажи нефти направляется в Резервный фонд или реализация общемирового тренда, программы «Цифровая экономика». Проделанные шаги явно ведут в нужном направлении, но достаточно ли этого, чтобы достигнуть поставленных целей?

В связи с недавними событиями в Британии градус напряженности между Лондоном и Москвой только нарастает. НАТО предупреждает, что более эмоциональная риторика может спровоцировать начало новой «холодной войны». Помимо этого новые пакеты санкций от США в отношении российских чиновников и так далее. Это так называемое длительное санкционное противостояние вкупе с низкими ценами на нефть может стать потенциальной помехой для реализации задуманных планов страны. Стоит отметить, что прогноз минэкономразвития составлен исходя из того, что текущий режим санкций сохранится. К сожалению, риски на базе дальнейшего усиления санкций в прогнозе не приведены.

Ужесточать не стоит

— Новый тур антироссийских санкций и последовавшая за ним нестабильность на валютном рынке поставили вопрос о пересмотре макропрогноза. Но являются ли санкции главным фактором неопределенности в отношении российской экономики? Думается, что нет. Минэкономразвития, ответственное за подготовку макропрогноза, уже отложило его публикацию окончательной версии. И это понятно: в ближайшее время в той или иной форме официальных документов будут описаны целевые ориентиры развития экономики на очередной президентский срок. Если они будут соответствовать тем цифрам, которые содержались в Послании президента Федеральному собранию, то специалистам минэкономразвития придется попотеть. Они будут вынуждены практически полностью пересмотреть логику, содержавшуюся в предыдущих, достаточно консервативных версиях макроэкономического прогноза.

Если же говорить о новых санкциях, то пока их влияние на российскую экономику в большей степени связано с изменением курса рубля и уровня цен на импортируемую продукцию. Предыдущая версия базового прогноза минэкономразвития характеризовалась достаточно консервативным вариантом динамики цен на нефть Urals — 43,8 доллара за баррель в 2018 году при курсе 64,7 рубля за доллар. Понятно, что эти условия даже более жесткие, чем те, которые мы наблюдаем после введения очередного пакета санкций. Кроме того, предыдущие версии прогноза уже исходили из неизменности санкционного давления в обозримой перспективе и его возможного усиления. В этих условиях дальнейшее ужесточение внешних сценарных условий, по-видимому, уже не имеет смысла.

Таким образом, ключевой задачей нового прогноза минэкономразвития становится не учет влияния санкций на экономическую динамику, а оценка имеющихся факторов роста, превращение этого документа в один из ключевых инструментов обоснования конструктивной экономической политики.

К сожалению, в последние годы эта функция официального прогноза в должной степени не работала, а целевые сценарии развития экономики выполнялись с существенно более низким уровнем проработки, чем консервативные базовые. Задача прогнозирования постепенно сузилась до банального обеспечения текущих расчетов в рамках бюджетного процесса. Сейчас настал хороший момент для повышения значимости прогнозной деятельности минэкономразвития, ее нацеливание на решение задач долгосрочного развития российской экономики.