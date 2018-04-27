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Украина вводит в обращение новые монеты
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Украина вводит в обращение новые монеты 

RT на русском 40 минут назад
Фото: РИА Новости
С 27 апреля Национальный банк Украины вводит в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны, сообщает «Экономическая правда».
Издание отмечает, что новые гривны будут функционировать одновременно с бумажными и постепенно заменят купюры соответствующего номинала.
Банкноты не будут специально изыматься из оборота, а прекратят производиться.
В течении 2019-2020 годов также планируется ввести в обращения монеты по 5 и 10 гривен.
Поводом для замены бумажных денег послужила долговечность монет, и как следствие, возможность сэкономить до 1 млрд гривен на печать купюр.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины выпустит в оборот серию памятных монет с изображением Крыма.
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