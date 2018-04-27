Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи» 

Россиян ждут "бесплатные платежи"
Система быстрых платежей, которая позволит россиянам отправлять и получать платежи со счетов и на счета в любых банках страны, будет запущена 1 января 2019 года, сообщает «Интерфакс». Оператором СБП станет Центральный банк России, а операционным платежно-клиринговым центром — Национальная система платежных карт.
Роскомнадзор запретил IP-адреса «ВКонтакте» и «Яндекса»
IP-адреса соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Twitter, а также компаний «Яндекс», Amazon, Microsoft и Google попали в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, сообщает «Коммерсант». Между тем генеральный директор одного из хостинг-провайдеров Филипп Кулин полагает, что, «скорее всего, это взлом Роскомнадзора», а само ведомство может не иметь отношения к блокировкам.
Путин откроет Крымский мост
Президент России Владимир Путин может стать одним из первых людей, которые пересекут Крымский мост после его открытия. Такую возможность в беседе с «Известиями» не исключил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, возможно, глава государства поучаствует в церемонии открытия движения по мосту, которая может состояться уже в мае.
Родченков сменил стратегию
Информатор WADA и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков признался, что никогда не распространял так называемый допинговый коктейль «Дюшес», а также ни разу не видел, чтобы какой-либо российский спортсмен его употреблял. Об этом Родченков заявил на слушаниях в CAS, о чем сообщает пресс-служба суда.
Россияне стали пить меньше
Россияне пьют почти на 40% меньше алкоголя, чем в 2006 году, сообщает пресс-служба Минздрава. Именно на столько процентов за 12 лет сократилось количество потребляемого гражданами страны алкоголя на душу населения. Причиной этого ведомство назвало систематическую работу в рамках реализации соответствующей государственной политики.