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Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»
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Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости

Россиян ждут "бесплатные платежи"

Система быстрых платежей, которая позволит россиянам отправлять и получать платежи со счетов и на счета в любых банках страны, будет запущена 1 января 2019 года, сообщает «Интерфакс». Оператором СБП станет Центральный банк России, а операционным платежно-клиринговым центром — Национальная система платежных карт.

Роскомнадзор запретил IP-адреса «ВКонтакте» и «Яндекса»

IP-адреса соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Twitter, а также компаний «Яндекс», Amazon, Microsoft и Google попали в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, сообщает «Коммерсант». Между тем генеральный директор одного из хостинг-провайдеров Филипп Кулин полагает, что, «скорее всего, это взлом Роскомнадзора», а само ведомство может не иметь отношения к блокировкам.

Путин откроет Крымский мост

Президент России Владимир Путин может стать одним из первых людей, которые пересекут Крымский мост после его открытия. Такую возможность в беседе с «Известиями» не исключил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, возможно, глава государства поучаствует в церемонии открытия движения по мосту, которая может состояться уже в мае.

Родченков сменил стратегию

Информатор WADA и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков признался, что никогда не распространял так называемый допинговый коктейль «Дюшес», а также ни разу не видел, чтобы какой-либо российский спортсмен его употреблял. Об этом Родченков заявил на слушаниях в CAS, о чем сообщает пресс-служба суда.

Россияне стали пить меньше

Россияне пьют почти на 40% меньше алкоголя, чем в 2006 году, сообщает пресс-служба Минздрава. Именно на столько процентов за 12 лет сократилось количество потребляемого гражданами страны алкоголя на душу населения. Причиной этого ведомство назвало систематическую работу в рамках реализации соответствующей государственной политики.
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