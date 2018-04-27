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Порошенко подписал ратификацию соглашения Украины и МБРР на получение $150 млн
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Порошенко подписал ратификацию соглашения Украины и МБРР на получение $150 млн 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Andreas Gebert/dpa via AP
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Об этом сообщается на сайте президента Украины.
"Соглашение регулирует сотрудничество между сторонами, вовлечение в экономику Украины долгосрочных инвестиций в объеме $150 млн под государственные гарантии", — сказано в заявлении.
Уточняется, что реализация данного проекта должна положительно сказаться на развитии малых и средних предприятий.
Ранее сообщалось, что Киев ожидает получить $2 млрд от МВФ в мае-июне.
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