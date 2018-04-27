Порошенко подписал ратификацию соглашения Украины и МБРР на получение $150 млн

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Соглашение регулирует сотрудничество между сторонами, вовлечение в экономику Украины долгосрочных инвестиций в объеме $150 млн под государственные гарантии", — сказано в заявлении.

Уточняется, что реализация данного проекта должна положительно сказаться на развитии малых и средних предприятий.