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Госзакупки закроются для малого бизнеса
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Госзакупки закроются для малого бизнеса 

Финмаркет 5 часов назад
Фото: ТАСС
Малому и среднему бизнесу выделены квоты в госзакупках, но одновременно созданы запретительные условия участия в них. Из-за введения спецсчетов предприниматели потеряют более 100 млрд рублей, пишут "Ведомости". Ситуация будет особенно критической в жизненно важных сферах закупок — поставках лекарств и медицинских изделий, топлива, продуктов питания для детских садов и школ, пишет президент "Опоры России" Александр Калинин в письме министру финансов Антону Силуанову (на письмо ссылаются "Ведомости"). Это письмо "Опоры России" — заключение на проект постановления правительства о требованиях к банкам, где участники госзакупок должны будут открывать специальные счета. По мнению организации, если не внести изменений в этот проект, во второй половине нынешнего года малый и средний бизнес рискует лишиться возможности участвовать в государственных торгах.
Проблема возникла еще в конце прошлого года: именно тогда были приняты поправки, обязывающие малый бизнес с июля 2018 г. вносить обеспечение для участия в торгах по госзакупкам на специальные счета, а банки — заключить соглашения со всеми торговыми площадками, через которые осуществляются госзакупки. Им правительство дало отсрочку до 1 января 2019 г. Но перенести срок вступления в силу положений о специальных счетах правительство не может — нужны поправки в сам закон о госзакупках, объясняет Калинин.
Пока участники закупок могут открывать специальный счет лишь в одном из уполномоченных банков. Из-за этого все второе полугодие 2018 г. малый и средний бизнес не сможет участвовать в электронных торгах, опасается Калинин: предприниматель сможет открывать только один спецсчет в банке, у которого есть договор лишь с одной электронной площадкой, банки будут предлагать одинаковые и невыгодные условия, отказаться от которых предприниматель не сможет. Для участия в электронной закупке на другой площадке поставщики будут вынуждены каждый раз закрывать текущий спецсчет и заново его открывать в банке, интегрированном с очередной площадкой, где госзаказчик разместит извещение об интересующей предпринимателя закупке, пишет Калинин. И вместо того чтобы участвовать в закупке, бизнес будет бесконечно открывать и закрывать спецсчета, резюмирует он — и предлагает разрешить на переходный период открывать спецсчета в нескольких банках. Иначе закупки станут непрозрачнее, а госзаказчики не смогут выполнить квоту — они обязаны закупать минимум 15% товаров у малого и среднего бизнеса.
Участники же госзакупок просто и не слышали о необходимости открывать спецсчета, показал опрос "Ведомостей".
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