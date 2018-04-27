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В 2019 году в Германии появится миллион новых рабочих мест — прогноз
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В 2019 году в Германии появится миллион новых рабочих мест — прогноз 

Prian.ru 2 часа назад
Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что бизнес-среда в стране процветает, благодаря сильному экспорту, инвестициям крупных компаний и повышенному местному спросу, пишет The Local. Экономисты ожидают, что ВВП Германии в 2018 году увеличится на 2,3%, а в 2019 году — еще на 2,1%. По словам Петера Альтмайера, в 2019 году появится миллион новых вакансий, что приведет уровень безработицы к историческому минимуму. Однако министр считает, что Германии нужно решить проблему поиска квалифицированной рабочей силы. Экономический рост страны находится под угрозой, пока власти не смогут найти способ заполнить пробелы в запасе необходимых специалистов. Кстати, недавно был опубликован рейтинг самых популярных у немецких выпускников компаний для трудоустройства.
Как найти работу в Германии? Узнайте из нашей статьи.
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