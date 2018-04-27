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Ралли доллара может обрушить рынок нефти
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Ралли доллара может обрушить рынок нефти 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Фото: learnbonds.com  Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Как только доходности американских облигаций преодолели отметку 3%, на валютном рынке Forex произошел разворот и доллар начал стремительно укрепляться. Рост курса доллара происходит не сам по себе, иностранцы начали возвращаться на рынок трежерис. Во-первых, мы видим, что доходность по десятилетним бумагам начала снижаться. Накануне в моменте она достигала 3,035%, а по итогам дня опустилась в район 2,975%. После неудачных аукционов по продаже двухлетних и пятилетних трежерис казначейство завершило выпуск этой недели аукционом по продаже семилетних бумаг со сроком погашения 7 лет на сумму $29 млрд На этот раз итоги размещения оказались сильными. Высокий спрос, скорее всего, был обеспечен максимальной доходностью с апреля 2010 г.
Zerohedge
Важно отметить, что спрос со стороны нерезидентов, которые в последнее время игнорировали американский госдолг, оказался максимальным с января. Иностранцы выкупили 65,8% объема размещения. Этот сильный аукцион был нужен рынку как воздух. В последнее время все только и говорят о том, что, возможно, «бычий» рынок на долговом рынке, который длится уже 4 десятилетия, наконец завершен. Накануне «Вести. Экономики» приводили мнение одного из экспертов, который утверждал, что высокая доходность, особенно по более коротким двухлетним бумагам (около 2,5%), может спровоцировать массовый приток средств на долговой рынок, поскольку текущая доходность, хотя и несколько ниже исторической доходности индекса S&P 500, зато гарантированно принесет инвестору стабильный доход на протяжении двух лет. Что-то подобное мы и увидели накануне, когда на вторичном рынке трежерис появились покупатели. Укрепление доллара имеет все шансы продолжиться и обернуться очень сильным движением. Такие выводы можно сделать, глядя на график. Котировки наконец вышли из длительной консолидации и теперь имеют все шансы на дальнейшее движение. Если ралли американской валюты действительно будет иметь место, оно может привести к сильному падению стоимости многих активов, в первую очередь, конечно, это касается нефти. Как бы сильно не влияли на рынок углеводородов такие факторы, как спрос и предложение, нефть до сих пор сохраняет корреляцию с долларом США: если доллар укрепляется, нефть дешевеет — и наоборот. Конечно, это не прямая взаимосвязь, но в среднесрочной и долгосрочной перспективах эта связь выглядит непоколебимой.
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