Трамп устроил в Иране валютный коллапс

Рост цен на нефть не спасает Иран от валютного кризиса. Местная валюта дешевеет седьмой месяц подряд, рухнув к доллару почти вдвое.

Все попытки монетарных властей страны остановить обвал курса иранского риала оказываются тщетными.

ЦБ Ирана обязал банки продавать валюту по официальному курсу в 42 тыс. риалов за доллар, но в реальности обменять риал по такой цене практически невозможно, сообщали некоторые издания.

Реальный курс доходит до 60 тыс. риалов за доллар.

ЦБ страны ранее запретил гражданам держать больше 10 тыс. евро наличными и обязал сдать валюту сверх этой суммы в банки или продать. В начале этой недели регулятор пошел еще на один шаг — запретил банкам любые операции с криптовалютами, которые использовались для вывода капитала.

Кстати, буквально на днях Тегеран официально перешел в международных расчетах от долларов к евро.

Основная причина валютной паники — опасения того, что США отменят сделку по снятию санкций с Ирана. Вашингтон говорит об этом с такой частотой, что сомневаться в решимости не приходится.

Сделка, напомним, истекает 12 мая — до этой даты Ирану было позволено возобновить поставки нефти в Евросоюз и получить доступ к $100 млрд заблокированных международных резервов.

Наблюдатели достаточно высоко оценивают вероятность отмены соглашения, хотя Штаты пока и не смогли убедить остальных участников в необходимости таких действий.

С момента отмены санкций в отношении Ирана страна смогла нарастить объем экспорта нефти до 2 млн баррелей, причем цены на "черное золото" за это время существенно выросли. Тем не менее страна не смогла избежать настоящего валютного коллапса. Эксперты называют разные причины, в том числе и не самое грамотное поведение властей в текущих условиях. Якобы страна не сделала нужных шагов, чтобы привлечь инвестиции в страну, и так далее.

Но не стоит забывать, что на Ближнем Востоке сейчас существенно возросла геополитическая напряженность и Иран принимает во всем этом далеко не последнее участие.

Стив Ханке , экономист, сотрудник Университета Джона Хопкинса , считает, что к "совершенному валютному шторму" привели плохое управление в сфере экономики и международные санкции в отношении Ирана.

Иран не смог воспользоваться всеми преимуществами ядерной программы 2015 г. с мировыми державами, согласно которой Тегеран отменил ядерную программу в обмен на смягчение санкций.

Отчасти это связано с сопротивлением консервативного лагеря Ирана открытию экономики, находящейся под контролем государства, санкциями США, связанными с репутацией Ирана в сфере прав человека и программами баллистических ракет, постоянной осторожностью европейских компаний в отношении инвестиций в Иран на фоне опасений штрафов со стороны США. Экономисты отмечают, что это серьезно повлияло на доступ Ирана к торговым отношениям, финансам и иностранным инвестициям.

Стоит добавить, что Иран давно не справляется с управлением собственным валютным рынком. В 2012 г. правительство попыталось установить официальный, единый курс для валюты, но попытка провалилась.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Правительство Ирана приняло решение отказаться от международных расчетов в долларах и перейти на евро при зарубежных транзакциях и официальных отчетах госучреждений. Об этом говорится в заявлении правительства.

"Все министерства, государственные организации и фирмы обязаны использовать евро как основную валюту в отчетах и при публикации статистики, информации и финансовых данных (при зарубежных транзакциях)", — говорится в сообщении.

Решение об отказе от американского доллара было принято в среду на заседании кабинета министров в ответ на меры США и их союзников против Тегерана, которые иранские чиновники называют "экономическим заговором".