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Золото подешевело в тандеме с долларом США
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Золото подешевело в тандеме с долларом США 

Investing.com Россия 27 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Цены на золото упали в пятницу утром, когда доллар подешевел на фоне снижения доходности 10-летних гособлигаций США ниже отметки 3%.
Фьючерс на золото на Нью-йоркской товарной бирже снизился на 0,02%, до $1317,60 за унцию.
Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести основных валют, скинул 0,08% до 91,32.
Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась ниже 3%. На этой неделе доходность выросла до нового четырехлетнего максимума на отметке 3,033%, поддерживая курс доллара.
Когда доллар укрепилсяя до трехмесячного максимума выше уровня 91, цветные металлы оказались под давлением. Золото торговалось на месячном минимуме вокруг отметки 1310.
Активы, чья стоимость измеряется в долларах, чувствительны к динамике американской валюты. Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей иностранной валюты и, следовательно, снижает спрос на драгоценный металл.
Однако сегодня тенденция не сохранилась, поскольку цены на золото упали вместе с долларом.
Между тем, исторический саммит между Северной и Южной Кореей в пятницу утром снизил геополитическую напряженность в Восточной Азии.
В качестве актива «тихой гавани» золото привлекает инвесторов во времена повышенных геополитических рисков. Поскольку отношения на Корейком полуострове, похоже, улучшались, геополитическая напряженность ослабла, и инвесторы вернули средства в рисковые активы.
Фьючерс на серебро скинул 0,13% до $16,470 за унцию, а фьючерс на платину составлял $909,20 за унцию.
Investing.com Россия: последние новости
Рост доходности гособлигаций США до 3% заставляет инвесторов понервничать Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 0,50% Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,86%
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