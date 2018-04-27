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ЕС готов дать Украине около €100 млн
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ЕС готов дать Украине около €100 млн 

RT на русском 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Представительства Евросоюза, посол Хюг Мингарелли заявил о заинтересованности предоставить Украине помощь в реализации программ, касающихся децентрализации, энергосбережения и энергоэффективности, профессионально-технического образования.
Об этом сообщает Укринформ.
«ЕС очень заинтересован в оказании помощи во внедрении реформ, в частности, децентрализации. Немалое внимание мы уделяем сектору энергоэффективности, в который Евросоюз готов инвестировать около €100 млн», — сказал Мингарелли.
Кроме того, по его словам, готовится программа на сумму еще около €50 млн для поддержки внутренне перемёщенных лиц.
В январе Мингарелли рассказал, что Украине за три года были перечислены €10 млрд
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