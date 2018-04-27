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Прибыль промпредприятий Китая замедлила рост
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Прибыль промпредприятий Китая замедлила рост 

Вести.Ru 15 часов назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Рост прибыли китайских промышленных предприятиях в марте замедлился до самых слабых темпов за год, что стало признаком встречного ветра на пути роста второй по величине экономики в мире, передает Reuters.
EPA/ROLEX DELA PENA
Прибыль в прошлом месяце выросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 589,75 млрд юаней ($93,10 млрд), что оказалось значительно ниже роста на 23,8% за аналогичный период прошлого года и самым медленным увеличением с декабря 2016 года, свидетельствуют официальные данные. За первые два месяца года доходы выросли на 16,1%. Слабые доходы объясняются более поздним празднованием Лунного нового года в этом году, более мягкой инфляцией цен производителей и более высокими издержками финансирования из-за потерь от конвертации валюты, сообщили в Национальном бюро статистики (NBS). После сильнейшего за шесть лет роста прибыли промышленных компаний Китая в прошлом году показатель замедлился в этом году, поскольку бум цен на сырье начал ослабевать, хотя и слабыми темпами. "Сильное восстановление (в промышленности) в прошлом году было связано с улучшением индекса цен производителей", — сказал экономист ANZ Раймонд Юнг, отметив, что тенденции прибыли обычно отслеживают уровни цен производителей. "Мы не ожидаем возврата дефляции, поэтому, если мы не увидим большого отрицательного снижения уровня цен … показатель промышленной прибыли (рост) будет более или менее стабилизироваться в течение следующих нескольких месяцев, и особенно во второй половине года". В совокупности прибыль за первые три месяца года достигла 1,55 трлн юаней, что на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это по-прежнему устойчивый рост, но значительный спад по сравнению с темпами роста на 28,3% за тот же период прошлого года. Что касается спроса, Йонг сказал, что он будет меняться в зависимости от сектора, при этом замедление строительства объектов недвижимости и инфраструктуры приведет к удару по секторам «старой экономики», в то время как внутреннее потребление и сектор услуг будут поддерживать спрос.
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