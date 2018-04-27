Госпошлины снизят вдвое

Минкомсвязи разработало законопроект, согласно которому россиянам, согласным на выписку справок в электронном виде, сделают скидку в размере 50% на государственную пошлину. Об этом сообщает издание «Известия».

По данным газеты, переход на электронные справки позволит сократить время их подготовки и решить проблему утери документов.

В министерстве уточнили, что для получения дисконта необходимо заказать и оплатить документ через портал госуслуг.

При этом цифровые документы подписываются электронной подписью ответственного лица и приравниваются к официальному документу на бумажном носителе, отмечает издание.