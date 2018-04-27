ЦСР: отмена валютного контроля поможет ускорить рост несырьевого экспорта

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Смягчение требований валютного контроля вплоть до его отмены поможет ускорить рост несырьевого экспорта, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

"Необходимы кардинальные изменения регулирования экспортной деятельности, включая смягчение требований валютного контроля вплоть до его отмены, упрощение процедур экспортного и фитосанитарного контроля, упрощение условий экспортной электронной коммерции, упрощение и ускорение процедур возврата экспортного НДС", — говорится в докладе.

Эксперты центра отмечают ряд мер, которые также могли бы помочь ускорить рост несырьевого экспорта, среди которых формирование благоприятных условий для расширения экспортно-ориентированной производственной базы, привлечение иностранных инвестиций, в том числе путем принятия специальных программ поддержки соответствующих производств.

Авторы отмечают, что государству необходимо развивать долгосрочное финансовое планирование и обеспечивать достаточный уровень финансирования мер поддержки экспорта.

Помимо этого, по мнению экспертов, необходимо усилить ответственность регионов. «Усиление систем поддержки экспорта на уровне субъектов федерации. Экспортную проблематику следует погрузить на уровень регионов и как задачу, и как ответственность. У каждого субъекта должен появиться отдельный фокус на развитие несырьевого экспорта», — поясняется в докладе.